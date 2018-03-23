Четыре новые школы вместимостью более тысячи учеников каждая построят в Москве до 2021 года

Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Четыре новые школы, каждая из которых способна принять более тысячи учеников, появятся в столице до 2021 года.

— Учитывая активную жилищную застройку района Некрасовка и возросшую потребностью в образовательных объектах, завершается строительство школы на 1,1 тысячи мест в седьмом квартале, уже завершено возведение конструктива здания, завершаются отделочные и фасадные работы. Идет поставка и монтаж оборудования и мебели, — рассказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев

Он добавил, что адресная инвестиционная программа (АИП) предусматривает финансирование строительства в 2020-2021 годах в Некрасовке образовательных объектов большой вместимости: школы на 1 тысячу 275 мест в 13 квартале и школы на 1 тысячу 150 мест в 17 квартале. Кроме того, в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию школу на 1,9 тысячи мест в районе Левобережный, передает агентство «Москва»

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