Два детских сада и школу с бассейном построят на северо-востоке Москвы

Два детских сада и школу с бассейном построят в районе Северный, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

«В районе Северный будет построено два детских сада на 125 мест и 250 мест, а также общеобразовательная школа на 825 мест, при которой будет функционировать физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

Он отметил, что жители района в своем обращении к мэру Москвы Сергею Собянину обратили внимание на дефицит школ и детсадов. «Детально проанализировав ситуацию, городские власти пошли навстречу жителям. Мэр дал поручение скорректировать Адресную инвестиционную программу на 2017-2020 гг. и включить туда строительство отдельно стоящего детского сада на 250 мест и школы на 825 мест с ФОКом», — пояснил С. Левкин.

Глава ведомства уточнил, что детский сад 125 мест построит инвестор в ходе застройки одного из близлежащих участков.

«Городские власти уже подготовили проект планировки территории для будущего строительства», — заключил С. Левкин.