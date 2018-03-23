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В выходные Москву ожидает тёплая погода без осадков
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В выходные Москву ожидает тёплая погода без осадков 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Несмотря на сегодняшний снег за окном, столичные синоптики обещают завтра теплую погоду без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
«В субботу ведущий поток изменится на северо-западный, и вместе с повышением атмосферного давления на небосводе появятся прояснения, осадки прекратятся. В Москве мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, на северо-востоке области возможен снег. Температура воздуха в столице в ночь на субботу — минус 5-7, в области — минус 4-9. Днем в городе около 0, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2. Ветер перейдет на северо-западный, атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст.», — сообщили в центре погоды.
Отмечается, что ночью всё ещё сохранится существенный минус (ночные температуры могут доходить до -10, а по области до -13 градусов). Ветер снова перейдет на юго-западный, а давление существенно меняться не будет.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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