В выходные Москву ожидает тёплая погода без осадков

Несмотря на сегодняшний снег за окном, столичные синоптики обещают завтра теплую погоду без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«В субботу ведущий поток изменится на северо-западный, и вместе с повышением атмосферного давления на небосводе появятся прояснения, осадки прекратятся. В Москве мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, на северо-востоке области возможен снег. Температура воздуха в столице в ночь на субботу — минус 5-7, в области — минус 4-9. Днем в городе около 0, в Подмосковье — от минус 3 до плюс 2. Ветер перейдет на северо-западный, атмосферное давление повысится до 744 мм рт. ст.», — сообщили в центре погоды.

Отмечается, что ночью всё ещё сохранится существенный минус (ночные температуры могут доходить до -10, а по области до -13 градусов). Ветер снова перейдет на юго-западный, а давление существенно меняться не будет.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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