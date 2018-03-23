В Москве построят четыре новых школы

По его словам, образовательные учреждения появятся на севере столицы и в Некрасове.

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«Учитывая активную жилищную застройку района Некрасовка и возросшую потребностью в образовательных объектах, завершается строительство школы на 1,1 тыс. мест в седьмом квартале, уже завершено возведение конструктива здания, завершаются отделочные и фасадные работы…Также предусмотрено финансирование строительства в 2020-2021 годах в Некрасовке образовательных объектов большой вместимости: школы на 1 тыс. 275 мест в 13 квартале и школы на 1 тыс. 150 мест в 17 квартале», — сказала Бочкарев.

Он добавил, что в 2019 году планируют ввести в эксплуатацию школу на 1,9 тыс. мест в районе Левобережный.

Ранее в Москве началось строительство трех многофункциональных учреждений дошкольного образования, которые смогут менять свое назначение. В таких зданиях может располагаться школа, детсад или комбинированное образовательное учреждение.

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