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В Москве построят четыре новых школы
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В Москве построят четыре новых школы 

Мир24 50 минут назад
Фото: Мир24
В Москве появятся четыре новых школы вместимостью более 1 тысячи учеников. Их построят до 2021 года, сообщил АГН «Москва» руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.
По его словам, образовательные учреждения появятся на севере столицы и в Некрасове.
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«Учитывая активную жилищную застройку района Некрасовка и возросшую потребностью в образовательных объектах, завершается строительство школы на 1,1 тыс. мест в седьмом квартале, уже завершено возведение конструктива здания, завершаются отделочные и фасадные работы…Также предусмотрено финансирование строительства в 2020-2021 годах в Некрасовке образовательных объектов большой вместимости: школы на 1 тыс. 275 мест в 13 квартале и школы на 1 тыс. 150 мест в 17 квартале», — сказала Бочкарев.
Он добавил, что в 2019 году планируют ввести в эксплуатацию школу на 1,9 тыс. мест в районе Левобережный.
Ранее в Москве началось строительство трех многофункциональных учреждений дошкольного образования, которые смогут менять свое назначение. В таких зданиях может располагаться школа, детсад или комбинированное образовательное учреждение.
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