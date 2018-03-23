Самый дорогой дом в Москве продается в «Поселке художников» за 1 млрд руб

МОСКВА , 23 мар — РИА Недвижимость. Самый дорогой дом в Москве площадью 609 квадратных метров продается на севере города в «Поселке художников» за 1,015 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании Savills.

"Дом «под ключ» выполнен по авторскому проекту в стиле hi-tech. Есть летняя беседка со столовой зоной и домик для охраны. Дом расположен на территории Москвы в знаменитом «Поселке художников», в непосредственной близости станции метро «Сокол», — отмечается в материалах.

На втором месте располагается резиденция площадью 1,37 тысячи квадратных метров на Таманской улице в Серебряном бору на северо-западе столицы стоимостью 950 миллионов рублей. «К услугам жителей собственная набережная, закрытая стоянка для яхт, пляж, фитнес и спа», — говорится в пресс-релизе.

Также в десятку наиболее дорогих домов Москвы попали дома в Крылатском с видом на Москву-реку. Их цена колеблется от 564 миллионов до 620 миллионов рублей, говорится в материалах.