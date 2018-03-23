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Более 10 проектов планировки территорий по реорганизации промзон Москвы могут утвердить до конца года
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Более 10 проектов планировки территорий по реорганизации промзон Москвы могут утвердить до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 10 проектов планировки территорий по реорганизации промзон Москвы планируется утвердить до конца 2018 г. Об этом журналистам сообщила руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«В границах старой Москвы площадь производственных территорий — 17 тыс. га, из них чисто промышленных — 7,8 тыс. га. Утвержденных проектов планировки территорий по реорганизации промзон на 3,6 тыс. га. В работе сегодня находится около 2 тыс. га. На этот год у нас 11 (проектов планировки территорий — прим. Агентства «Москва») в работе, это порядка 436,1 га. Все делается по принципу «здесь живу, здесь и работаю», чтобы не было дополнительной нагрузки на транспортную сеть», — сказала Ю. Княжевская.
Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы сообщили, что на территории бывших промзон в этом году планируют построить 3,4 млн кв. м недвижимости.
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