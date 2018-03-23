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В петербургской подземке сегодня умерли два пассажира
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Путин выступит со срочным обращением

В петербургской подземке сегодня умерли два пассажира 

Интересант 1 час назад
На станциях «Озерки» и «Спасская» петербургского метрополитена сегодня утром умерли два пассажира. Возможно, плохое самочувствие связано с погодными условиями в северной столице России, где всю ночь продолжался снегопад, сопровождавшийся сильным ветром северных направлений.
Около семи часов утра на станции «Озерки» мужчине внезапно стало плохо при нахождении на эскалаторе. Он скончался еще до прибытия бригады скорой помощи.
Несколько позже на станции «Спасская» пассажир внезапно упал, будучи на платформе, и умер также еще до прибытия медиков.
О причинах случившегося пока ничего не сообщается, полиция проводит проверку, информируют «Известия».
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