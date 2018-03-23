В петербургской подземке сегодня умерли два пассажира

На станциях «Озерки» и «Спасская» петербургского метрополитена сегодня утром умерли два пассажира. Возможно, плохое самочувствие связано с погодными условиями в северной столице России, где всю ночь продолжался снегопад, сопровождавшийся сильным ветром северных направлений.

Около семи часов утра на станции «Озерки» мужчине внезапно стало плохо при нахождении на эскалаторе. Он скончался еще до прибытия бригады скорой помощи.

Несколько позже на станции «Спасская» пассажир внезапно упал, будучи на платформе, и умер также еще до прибытия медиков.