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На станции «Мичуринский проспект» расцвел сад
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На станции «Мичуринский проспект» расцвел сад 

Москва24 34 минуты назад
Фото: Москва24
Цветущий сад появился на «Мичуринском проспекте». Рабочие смонтировали панели на восточной путевой стене станции Калининско-Солнцевской линии, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, пишет портал мэра столицы.
Украшение «Мичуринского проспекта» посвятили биологу Ивану Мичурину. На панелях изобразили силуэты цветущих ветвей и плодов. Кроме того, дизайнеры обыграли и необычную полуподземную конструкцию станции. Благодаря перепадам высот вдоль Мичуринского проспекта на западной путевой стене станции появились специальные проемы с панорамным остеклением. Панели с цветущими садами также украсили и наземную часть станции.
Также на западной стороне станции теперь есть смотровая площадка в виде широкого балкона. Оттуда пассажиры по пешеходной дорожке, которую вскоре оборудуют, смогут дойти до парка в долине Очаковки.
"Мичуринский проспект" находится вдоль одноименной улицы рядом с 36-м мкрн Раменок. Здесь появится пересадочный узел с Большой кольцевой линией метро.
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