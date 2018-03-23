На станции «Мичуринский проспект» расцвел сад

Цветущий сад появился на «Мичуринском проспекте». Рабочие смонтировали панели на восточной путевой стене станции Калининско-Солнцевской линии, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев , пишет портал мэра столицы.

Украшение «Мичуринского проспекта» посвятили биологу Ивану Мичурину . На панелях изобразили силуэты цветущих ветвей и плодов. Кроме того, дизайнеры обыграли и необычную полуподземную конструкцию станции. Благодаря перепадам высот вдоль Мичуринского проспекта на западной путевой стене станции появились специальные проемы с панорамным остеклением. Панели с цветущими садами также украсили и наземную часть станции.

Также на западной стороне станции теперь есть смотровая площадка в виде широкого балкона. Оттуда пассажиры по пешеходной дорожке, которую вскоре оборудуют, смогут дойти до парка в долине Очаковки.

"Мичуринский проспект" находится вдоль одноименной улицы рядом с 36-м мкрн Раменок. Здесь появится пересадочный узел с Большой кольцевой линией метро.