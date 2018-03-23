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Изображение сада появилось на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве
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Изображение сада появилось на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 23 мар — РИА Недвижимость. Изображение цветущего сада появилось на декоративных панелях станции метро «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии, говорится в сообщении столичного департамента строительства.
"Завершен монтаж декоративных панелей на восточной путевой стене станции «Мичуринский проспект». Дизайн станции связан с деятельностью советского биолога Ивана Мичурина. На панелях изображены силуэты цветущих ветвей и плодов", — отмечается в них.
В них добавляется, что конструкция станции «Мичуринский проспект» необычна для московского метрополитена, она полуподземная, что связано с перепадом высот вдоль Мичуринского проспекта. Такой рельеф позволил запроектировать на всю высоту части западной путевой стены специальные проёмы с панорамным остеклением. Наземную часть станции также украшают панели с «цветущими садами». Уже сейчас их хорошо видно со стороны Мичуринского проспекта.
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии расположена вдоль Мичуринского проспекта, в непосредственной близости от 36-го микрорайона Раменок. В будущем станция будет образовывать пересадочный узел с одноимённой станцией Третьего пересадочного контура. Станция сооружается в рамках строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». На участке разместятся 7 станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».
РИА Недвижимость: последние новости
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