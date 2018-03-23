Ещё
В Перми с 26 марта работу двух трамвайных маршрутов продлят до полуночи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Перми с 26 марта работу двух трамвайных маршрутов продлят до полуночи 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми с 26 марта изменится расписание двух трамвайных маршрутов №№3 и 13, которые следуют от остановки «ОАО «Красный Октябрь» до станции «Пермь-II».
Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», теперь последние отправления маршрута №13 со станции «Пермь-II» будут запланированы на 23.40, с остановки «ОАО „Красный Октябрь“ — на 23:20. Последний трамвай №3 будет отправляться со станции „Пермь-II“ в 23.59, с „Красного Октября“ — в 23.40.
»Ранее маршруты заканчивали работу до 20.00. Таким образом, расписание движения трамвайного маршрута №3 будет одинаковым как в будни, так и в выходные. Напоминаем, что трамвай №13 работает только по будним дням», — пояснили в МУП «Пермгорэлектротранс».
АиФ Пермь: последние новости
На трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП В Пермь привезут мощи блаженной Матроны Московской До апреля пермяки могут приобрести квартиры от ПЗСП по старой цене
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ241
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого43
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ457
Все супероружие РФ показали в одном видео144
«Кокаиновый самолет» совершил загадочный маневр42
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение