В Перми с 26 марта работу двух трамвайных маршрутов продлят до полуночи

Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», теперь последние отправления маршрута №13 со станции «Пермь-II» будут запланированы на 23.40, с остановки «ОАО „Красный Октябрь“ — на 23:20. Последний трамвай №3 будет отправляться со станции „Пермь-II“ в 23.59, с „Красного Октября“ — в 23.40.

»Ранее маршруты заканчивали работу до 20.00. Таким образом, расписание движения трамвайного маршрута №3 будет одинаковым как в будни, так и в выходные. Напоминаем, что трамвай №13 работает только по будним дням», — пояснили в МУП «Пермгорэлектротранс».