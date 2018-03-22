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Все объекты ТПУ «Петровско-Разумовская» планируется достроить в 2023 году
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Все объекты ТПУ «Петровско-Разумовская» планируется достроить в 2023 году 

Москва24 20 часов назад
Фото: Москва24
Строительство всех объектов транспортно-пересадочного узла «Петровско-Разумовская» планируется завершить в 2023 году, сообщает Стройкомплекс Москвы.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин пояснил, что транспортную составляющую ТПУ хотят построить до конца 2021 года, а объекты сопутствующей инфраструктуры — в 2023 году.
Он добавил, что на базе станции метро «Петровско-Разумовская» сформируют один из крупнейших ТПУ столицы, который объединит потоки Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро, а также линии двух направлений железных дорог.
По словам Хуснуллина, проект будущего ТПУ предусматривает строительство двух пассажирских терминалов и нескольких крытых пешеходных галерей, которые обеспечат комфортную пересадку между различными видами транспорта. Также проект предусматривает реконструкцию дорог и подъездных путей в районе ТПУ, паркинги более чем на тысячу машино-мест, а также строительство тоннеля под Савеловским направлением железных дорог.
Также заммэра рассказал, что в рамках проекта принято решение о переносе двух железнодорожных платформ Ленинградского и Савеловского направлений ближе к будущему транспортному узлу.
"Это позволит организовать комфортную пересадку между метро, радиальными направлениями железных дорог и формируемой на их базе системой Московских центральных диаметров (МЦД). Кроме того, в составе ТПУ появится остановка поездов «Сапсан», следующих из Петербурга в Москву", — отметил он.
Хуснуллин напомнил, что задачу по формированию единой транспортной системы города поставил Сергей Собянин. Она должна позволить каждому москвичу быстро и эффективно пересаживаться с одного вида транспорта на другой и выбирать маршруты движения по своему вкусу. Для этих целей на ключевых точках сети и создаются ТПУ, заключил заммэра.
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