Все объекты ТПУ «Петровско-Разумовская» планируется достроить в 2023 году

Строительство всех объектов транспортно-пересадочного узла «Петровско-Разумовская» планируется завершить в 2023 году, сообщает Стройкомплекс Москвы

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин пояснил, что транспортную составляющую ТПУ хотят построить до конца 2021 года, а объекты сопутствующей инфраструктуры — в 2023 году.

Он добавил, что на базе станции метро «Петровско-Разумовская» сформируют один из крупнейших ТПУ столицы, который объединит потоки Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро, а также линии двух направлений железных дорог.

По словам Хуснуллина, проект будущего ТПУ предусматривает строительство двух пассажирских терминалов и нескольких крытых пешеходных галерей, которые обеспечат комфортную пересадку между различными видами транспорта. Также проект предусматривает реконструкцию дорог и подъездных путей в районе ТПУ, паркинги более чем на тысячу машино-мест, а также строительство тоннеля под Савеловским направлением железных дорог.

Также заммэра рассказал, что в рамках проекта принято решение о переносе двух железнодорожных платформ Ленинградского и Савеловского направлений ближе к будущему транспортному узлу.

"Это позволит организовать комфортную пересадку между метро, радиальными направлениями железных дорог и формируемой на их базе системой Московских центральных диаметров (МЦД). Кроме того, в составе ТПУ появится остановка поездов «Сапсан», следующих из Петербурга в Москву", — отметил он.