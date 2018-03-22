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Строительство всех объектов ТПУ «Петровско-Разумовская» планируется завершить в 2023 г.
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Строительство всех объектов ТПУ «Петровско-Разумовская» планируется завершить в 2023 г. 

Агентство «Москва» 22 часа назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Строительство всех объектов транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Петровско-Разумовская» планируется завершить в 2023 г., сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
«Транспортную составляющую крупного ТПУ «Петровско-Разумовская» планируется построить до конца 2021 г., объекты сопутствующей инфраструктуры — в 2023 г.», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.
М. Хуснуллин отметил, что мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача по формированию единой транспортной системы города, которая должна позволить каждому москвичу быстро и эффективно пересаживаться с одного вида транспорта на другой, выбирать маршруты движения по своему вкусу. «Для этих целей на ключевых точках сети создаются ТПУ. В частности, на базе станции метро „Петровско-Разумовская“ будет сформирован один из крупнейших ТПУ столицы. Он объединит потоки двух линий метро (Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской), а также линии двух направлений железных дорог. Транспортную составляющую проекта город завершит в 2021 г.», — пояснил он.
По словам главы Стройкомплекса, проект будущего ТПУ, в разработке которого принимали участие инженеры японской компании Nikken Sekkei, предусматривает строительство двух пассажирских терминалов и нескольких крытых пешеходных галерей, которые обеспечат комфортную пересадку между различными видами транспорта. Помимо этого, проектом предусмотрена реконструкция дорог и подъездных путей в районе ТПУ, паркинги более чем на 1 тыс. машиномест, а также строительство тоннеля под Савеловским направлением железных дорог.
«Уже принято решение о переносе двух железнодорожных платформ Ленинградского и Савеловского направлений ближе к будущему транспортному узлу. Это позволит организовать комфортную пересадку между метро, радиальными направлениями железных дорог и формируемой на их базе системой Московских центральных диаметров (МЦД). Кроме того, в составе ТПУ появится остановка поездов «Сапсан», следующих из Петербурга в Москву», — рассказал М. Хуснуллин.
В пресс-службе добавили, что дальнейшее развитие проекта предполагает возведение двух многофункциональных комплексов с торговыми зонами, офисами, апартаментами и гостиницами. Общая площадь объектов составит более 260 тыс. кв. м.
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