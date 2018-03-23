Парк с прудом и футбольным полем появится у станции метро «Селигерская»

Парк пляжем у пруда и футбольным полем планируют обустроить по соседству с новой станцией метро «Селигерская» в следующем году. Об этом сообщает информационная служба портала Стройкомплекса.

"Парк с прудом и пляжем, фонтанами и футбольным полем появится рядом с метро «Селигерская» в 2019 году", − рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев . «Зону отдыха обустроит инвестор», − уточнил он.

Как пояснили в ведомстве, территорию для отдыха горожан благоустроят в рамках проекта жилого квартала «Селигер Сити» в Ильменском проезде. «Размер парковой территории составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Согласно концепции благоустройства, пространство парка будет окружено холмами», − отметил Тимофеев. По его словам, на внутренних склонах холмов установят амфитеатры и скамейки, оборудуют две большие детские игровые площадки. Там же разместится пруд с песчаным пляжем и деревянным настилом с перголой. Кроме того, по соседству обустроят футбольное поле, площадку для игры в волейбол, зоны для воркаута и пикников.

Как отметил глава Москомстройинвеста, помимо парка, по территории жилого квартала пройдут два пешеходных бульвара, которые станут ее основной композиционной осью. На их пересечении будет расположена главная площадь с фонтаном и амфитеатром.

По данным ведомства, строительство ЖК «Селигер Сити» общей площадью 380 тысяч квадратных метров ведется в четыре очереди. Первую очередь и объекты социальной инфраструктуры планируют завершить в 2019 года, а полностью ЖК будет готов в 2024 году.