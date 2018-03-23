В Омской области на два дня изменили график движения электричек

Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Омской области проводят ремонт контактной сети на перегоне Московка — Омск-Пассажирский. Из-за этого 26 и 29 марта 2018 года частично изменится расписание двух электричек.

Так, в эти дни электропоезд по маршруту «Лузино-Московка», который отправляется со станции Лузино в 18.38, будет следовать до омского железнодорожного вокзала. А до станции Московка эта электричка ходить не будет.

Помимо этого, поезд по маршруту «Московка — Входная», будет отправляться от станции Омск-Пассажирский. И далее будет следовать по обычному маршруту.

«В остальные дни движение поездов пригородного сообщения будет осуществляться в соответствии с действующим графиком», — уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Омичей просят планировать свои поездки с учётом изменения в расписании.