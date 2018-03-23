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В Омской области на два дня изменили график движения электричек
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В Омской области на два дня изменили график движения электричек 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
В Омской области проводят ремонт контактной сети на перегоне Московка — Омск-Пассажирский. Из-за этого 26 и 29 марта 2018 года частично изменится расписание двух электричек.
Так, в эти дни электропоезд по маршруту «Лузино-Московка», который отправляется со станции Лузино в 18.38, будет следовать до омского железнодорожного вокзала. А до станции Московка эта электричка ходить не будет.
Помимо этого, поезд по маршруту «Московка — Входная», будет отправляться от станции Омск-Пассажирский. И далее будет следовать по обычному маршруту.
«В остальные дни движение поездов пригородного сообщения будет осуществляться в соответствии с действующим графиком», — уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Омичей просят планировать свои поездки с учётом изменения в расписании.
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