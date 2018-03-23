В Ямало-Ненецком автономном округе в ближайшие дни ударят морозы

Синоптики напугали ямальцев 40-градусными морозами, которые продержаться как минимум до конца недели, пишет vesti-yamal.ru.

Местные синоптики говорят, что ранней весной такие морозы для Ямала — скорее норма, чем отступление от нее. «До 2014 года у нас в конце марта было и минус 45 градусов морозов, и холоднее, так что рекордов никаких нет», — пояснил «URA.RU» руководитель окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вадим Оревков. Он добавил, что климатическая весна наступит, когда ночная температура на протяжении пяти дней будет держаться выше нуля градусов. Плюс синоптики ожидают к маю или началу июня.