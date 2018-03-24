Синоптики обещают Калининграду ночные морозы и плюсовую температуру днём

В выходные в Калининграде ожидаются лёгкие морозы по ночам и плюсовая температура днём

По прогнозу синоптиков сегодня днём температура +5 градусов; а завтра в воскресенье днём солнечно обещают +8. и без осадков.