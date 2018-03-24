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Синоптики обещают Калининграду ночные морозы и плюсовую температуру днём
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Синоптики обещают Калининграду ночные морозы и плюсовую температуру днём 

Вести Калининград 46 минут назад
Фото: Вести Калининград
В выходные в Калининграде ожидаются лёгкие морозы по ночам и плюсовая температура днём
По прогнозу синоптиков сегодня днём температура +5 градусов; а завтра в воскресенье днём солнечно обещают +8. и без осадков.
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