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Определена социальная инфраструктура будущего административного центра в Коммунарке
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Определена социальная инфраструктура будущего административного центра в Коммунарке 

РИАМО 35 минут назад
Фото: РИАМО
В новой Москве сформировали концепцию социальной инфраструктуры будущего административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.
АДЦ будет располагаться на территории общей площадью свыше 500 гектаров, здесь планируется построить порядка 4,8 миллиона квадратных метров различной недвижимости и создать 76 тысяч рабочих мест.
«Мэром Москвы Сергеем Собяниным перед строительным комплексом столицы поставлена задача развивать новые территории исключительно комплексно. Приоритетом для нас является создание современной инфраструктуры ТиНАО, именно поэтому при разработке концепции будущего административного центра особое внимание было уделено социальной составляющей», — сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Он отметил, что в АДЦ будет построено 1 миллион квадратных метров жилья, а в этих жилых микрорайонах одновременно построят три школы и пять детских садов.
Каждая школа в АДЦ будет рассчитана не менее чем на 1,2 тысячи учеников, а детские сады одновременно смогут принять почти 1,3 тысячи малышей.
«Начало создания социальной инфраструктуры в АДЦ, по сути, уже положено. В этом году сдаем в эксплуатацию административное здание, в котором разместятся префектура ТиНАО и другие полезные жителям структуры, активно идет строительство крупнейшей в Москве больницы», — подытожил Жидкин.
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