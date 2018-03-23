Электрички до Жигулевского моря будут ходить по новому расписанию

Самарская пригородная пассажирская компания скорректировала схему движения электричек. Изменения коснулись составов, следующих до Жигулевского моря. Они вступят в силу 1 апреля.

Расписание электричек до Жигулевского моря

— В будни поезд № 6302/6301 отправится со станции Пятилетка в 5:50. На станцию Жигулевское море он прибудет в 7:41, — пояснили представители компании-перевозчика. — В выходные дни электричка проследует дальше, до станции Отвага (прибытие в 8:15).

Изменится и расписание поездов в обратном направлении.

Расписание движения электричек до Самары

В будни поезд № 6312-6316/6315 будет отправляться со станции Жигулевское море в 17:22. Прибытие к станции Стахановская назначено на 19:43. По выходным электричка начнет свое движение от Отваги в 16:49. На Стахановскую состав прибудет в 19:43.