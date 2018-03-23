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Электрички до Жигулевского моря будут ходить по новому расписанию
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Электрички до Жигулевского моря будут ходить по новому расписанию 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самарская пригородная пассажирская компания скорректировала схему движения электричек. Изменения коснулись составов, следующих до Жигулевского моря. Они вступят в силу 1 апреля.
Расписание электричек до Жигулевского моря
— В будни поезд № 6302/6301 отправится со станции Пятилетка в 5:50. На станцию Жигулевское море он прибудет в 7:41, — пояснили представители компании-перевозчика. — В выходные дни электричка проследует дальше, до станции Отвага (прибытие в 8:15).
Изменится и расписание поездов в обратном направлении.
Расписание движения электричек до Самары
В будни поезд № 6312-6316/6315 будет отправляться со станции Жигулевское море в 17:22. Прибытие к станции Стахановская назначено на 19:43. По выходным электричка начнет свое движение от Отваги в 16:49. На Стахановскую состав прибудет в 19:43.
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