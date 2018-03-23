MR Group создаст рядом с метро «Селигерская» в 2019 году парк с прудом

МОСКВА , 23 мар — РИА Недвижимость. MR Group создаст рядом с метро «Селигерская» в 2019 году парк с прудом и пляжем, фонтанами и футбольным полем, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.

"Благоустроенная территория для отдыха жителей города будет создана в рамках реализации проекта жилого квартала «Селигер Сити», расположенного по адресу: Ильменский проезд, 14. Девелопером проекта является компания MR Group", — сообщается в нем.

Размер парковой территории составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Парк будет окружен холмами. На их внутренних склонах расположатся амфитеатры и скамейки, две большие детские игровые площадки, пруд с песчаным пляжем и деревянным настилом с перголой, поле для футбола, волейбольная площадка, воркаут, а также пикниковая зона.

"Помимо парка, через всю территорию жилого квартала будут проходить два пешеходных бульвара, являющиеся основной композиционной осью территории. На их пересечении разместится главная площадь комплекса с фонтаном и амфитеатром. Обустройство парка планируется завершить в 2019 году", — приводятся в сообщении слова главы комитета Константина Тимофеева . Авторами концепции благоустройства территории является архитектурное бюро Wowhaus.

ЖК «Селигер Сити» расположен у станции метро «Селигерская». Общая площадь комплекса составит 380 тысяч квадратных метров и будет построена в четыре очереди. В настоящее время ведется строительство первой очереди и двух встроенно-пристроенных детских садов на 150 мест, его планируется завершить в 2019 году. Общий срок готовности комплекса — 2024 год, говорится в пресс-релизе.

Также в рамках реализации проекта ЖК «Селигер Сити» предусмотрено строительство центров раннего развития, отдельно стоящего здания школы и подземного паркинга. На первых этажах жилого комплекса разместятся объекты бытового обслуживания, добавляется в сообщении.