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Строительство двух подземных пешеходных переходов завершено на шоссе Энтузиастов
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Строительство двух подземных пешеходных переходов завершено на шоссе Энтузиастов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Завершено строительство двух подземных пешеходных переходов на шоссе Энтузиастов, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.
«Департамент строительства Москвы совместно с генеральной подрядной организацией ПАО «Мостотрест» завершил строительство двух подземных пешеходных переходов на шоссе Энтузиастов в районе пересечения с проспектом Буденного. В настоящее время ведется формирование пакета исполнительной документации», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
В пресс-службе уточнили, что пешеходный переход рядом с проспектом Буденного имеет лестничные выходы на обе стороны шоссе Энтузиастов и лифты для маломобильных групп населения. Лестничные выходы оборудованы автоматизированной системой снегоудаления. Длина ствола перехода — 77 м, ширина — 4 м, высота — 2,3 м. Пешеходный переход со стороны ул. Буракова имеет лестничные и пандусные выходы на обе стороны шоссе Энтузиастов и лестничный выход на тротуар между шоссе Энтузиастов и дублером. Лестничные выходы оборудованы автоматизированной системой снегоудаления. Длина ствола перехода — почти 64 м, ширина — 4 м, высота — 2,3 м.
«За период с 2012 г. на шоссе Энтузиастов построено и реконструировано 12 внеуличных пешеходных переходов: пять надземных, шесть подземных, один подземный реконструирован», — пояснил А. Бочкарев.
Он добавил, что до 2020 г. департаменту строительства предстоит построить 31 внеуличный пешеходный переход. «По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, все надземные пешеходные переходы оборудуются лифтами для обеспечения доступности маломобильных граждан, подземные — лифтами, где это возможно, либо пандусными сходами», — заключил А. Бочкарев.
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