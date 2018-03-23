Строительство двух подземных пешеходных переходов завершено на шоссе Энтузиастов

Завершено строительство двух подземных пешеходных переходов на шоссе Энтузиастов, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.

«Департамент строительства Москвы совместно с генеральной подрядной организацией ПАО «Мостотрест» завершил строительство двух подземных пешеходных переходов на шоссе Энтузиастов в районе пересечения с проспектом Буденного. В настоящее время ведется формирование пакета исполнительной документации», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

В пресс-службе уточнили, что пешеходный переход рядом с проспектом Буденного имеет лестничные выходы на обе стороны шоссе Энтузиастов и лифты для маломобильных групп населения. Лестничные выходы оборудованы автоматизированной системой снегоудаления. Длина ствола перехода — 77 м, ширина — 4 м, высота — 2,3 м. Пешеходный переход со стороны ул. Буракова имеет лестничные и пандусные выходы на обе стороны шоссе Энтузиастов и лестничный выход на тротуар между шоссе Энтузиастов и дублером. Лестничные выходы оборудованы автоматизированной системой снегоудаления. Длина ствола перехода — почти 64 м, ширина — 4 м, высота — 2,3 м.

«За период с 2012 г. на шоссе Энтузиастов построено и реконструировано 12 внеуличных пешеходных переходов: пять надземных, шесть подземных, один подземный реконструирован», — пояснил А. Бочкарев.