Парк с прудом, пляжем и футбольным полем могут обустроить рядом со станцией метро «Селигерская» в 2019 г.

Парк с прудом и пляжем, фонтанами и футбольным полем планирует обустроить инвестор рядом со станцией метро «Селигерская» в 2019 г., сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.

«Парк с прудом и пляжем, фонтанами и футбольным полем появится рядом с метро «Селигерская» в 2019 г. Зону отдыха обустроит инвестор», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.

В пресс-службе уточнили, что благоустроенная территория для отдыха жителей города будет создана в рамках реализации проекта жилого квартала «Селигер Сити», расположенного по адресу: Ильменский проезд, д. 14. Девелопером проекта является компания MR Group.

«Размер парковой территории составит порядка 30 тыс. кв. м. Согласно концепции благоустройства, пространство парка будет окружено холмами. На их внутренних склонах расположатся амфитеатры и скамейки, две большие детские игровые площадки, пруд с песчаным пляжем и деревянным настилом с перголой, поле для футбола, волейбольная площадка, воркаут, а также пикниковая зона», — рассказал К. Тимофеев.

Он отметил, что помимо парка, через всю территорию жилого квартала будут проходить два пешеходных бульвара, являющиеся основной композиционной осью территории. На их пересечении разместится главная площадь комплекса с фонтаном и амфитеатром.

«Авторами концепции благоустройства территории является архитектурное бюро Wowhaus, которое также работало над созданием планировки общественных пространств в парке «Музеон». ЖК «Селигер Сити» расположен в двух минутах ходьбы от станции метро «Селигерская». Общая площадь комплекса составит 380 тыс. кв. м, она будет реализована в четыре очереди. Так, в настоящее время ведется строительство первой очереди и двух встроенно-пристроенных детских садов на 150 мест. Строительство первой очереди и объектов социальной инфраструктуры планируется завершить в 2019 г. Общий срок готовности комплекса — 2024 г.», — пояснили в пресс-службе. В пресс-службе добавили, что также в рамках реализации проекта ЖК «Селигер Сити» предусмотрено строительство центров раннего развития, отдельно стоящего здания школы и подземного паркинга. На первых этажах жилого комплекса разместятся объекты бытового обслуживания.