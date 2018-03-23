Парк с прудом и пляжем появится у метро «Селигерская» в Москве к 2024 году

Территорию благоустроят у станции метро «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, там появится парк с прудом и пляжем, а также фонтаны, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Благоустроенная территория для отдыха жителей города будет создана в рамках реализации проекта жилого квартала «Селигер Сити», расположенного по адресу: Ильменский проезд, 14. Девелопером проекта является компания MR Group», — говорится в сообщении. Мэр Москвы Сергей Собянин 22 марта открыл пассажирское движение по новому участку Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская».

Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев отметил, что размер парковой территории составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Согласно концепции благоустройства, пространство парка будет окружено холмами. На их внутренних склонах расположатся амфитеатры и скамейки, две большие детские игровые площадки, пруд с песчаным пляжем и деревянным настилом с перголой, поле для футбола, волейбольная площадка, воркаут, а также пикниковая зона.

«Авторами концепции благоустройства территории является архитектурное бюро Wowhaus, которое также работало над созданием планировки общественных пространств в парке «Музеон». ЖК «Селигер Сити» расположен в двух минутах ходьбы от станции метро «Селигерская». Общая площадь комплекса составит 380 тысяч квадратных метров и будет реализована в четыре очереди», — уточняется в сообщении. По его словам, также через всю территорию жилого квартала будут проходить два пешеходных бульвара, являющиеся основной композиционной осью территории. На их пересечении разместится главная площадь комплекса с фонтаном и амфитеатром. Обустройство парка планируется завершить в 2019 году.

Так, в настоящее время ведется строительство первой очереди и двух встроенно-пристроенных детских садов на 150 мест. Строительство первой очереди и объектов социальной инфраструктуры планируется завершить в 2019 году. Общий срок готовности комплекса — 2024 год.

Также в рамках реализации проекта ЖК «Селигер Сити» предусмотрено строительство центров раннего развития, отдельно стоящего здания школы и подземного паркинга. На первых этажах жилого комплекса разместятся объекты бытового обслуживания.