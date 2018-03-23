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Парк с прудом и пляжем появится у метро «Селигерская»
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Парк с прудом и пляжем появится у метро «Селигерская» в Москве к 2024 году 

РИАМО 6 часов назад
Территорию благоустроят у станции метро «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, там появится парк с прудом и пляжем, а также фонтаны, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Мэр Москвы Сергей Собянин 22 марта открыл пассажирское движение по новому участку Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская».
«Благоустроенная территория для отдыха жителей города будет создана в рамках реализации проекта жилого квартала «Селигер Сити», расположенного по адресу: Ильменский проезд, 14. Девелопером проекта является компания MR Group», — говорится в сообщении.
Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев отметил, что размер парковой территории составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Согласно концепции благоустройства, пространство парка будет окружено холмами. На их внутренних склонах расположатся амфитеатры и скамейки, две большие детские игровые площадки, пруд с песчаным пляжем и деревянным настилом с перголой, поле для футбола, волейбольная площадка, воркаут, а также пикниковая зона.
По его словам, также через всю территорию жилого квартала будут проходить два пешеходных бульвара, являющиеся основной композиционной осью территории. На их пересечении разместится главная площадь комплекса с фонтаном и амфитеатром. Обустройство парка планируется завершить в 2019 году.
«Авторами концепции благоустройства территории является архитектурное бюро Wowhaus, которое также работало над созданием планировки общественных пространств в парке «Музеон». ЖК «Селигер Сити» расположен в двух минутах ходьбы от станции метро «Селигерская». Общая площадь комплекса составит 380 тысяч квадратных метров и будет реализована в четыре очереди», — уточняется в сообщении.
Так, в настоящее время ведется строительство первой очереди и двух встроенно-пристроенных детских садов на 150 мест. Строительство первой очереди и объектов социальной инфраструктуры планируется завершить в 2019 году. Общий срок готовности комплекса — 2024 год.
Также в рамках реализации проекта ЖК «Селигер Сити» предусмотрено строительство центров раннего развития, отдельно стоящего здания школы и подземного паркинга. На первых этажах жилого комплекса разместятся объекты бытового обслуживания.
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