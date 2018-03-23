В выходные в Воронежскую область придёт потепление 

Столбики термометра поднимутся до +1 градуса. Выходные в Воронежской области будут тёплыми. И если днём пятницы, 23 марта, синоптики обещают переменную облачность, то в субботу и воскресенье, 24 и 25 марта, в регионе будет ясно. Осадков не ожидается, сообщает Воронежский гидрометцентр. В пятницу, 23 марта, в области столбики термометра поднимутся до +1 градуса. В Воронеже температура днём до 0 градусов. Ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с. Аналогичная погода сохранится и в субботу, 24 марта. Ночью температура составит от -6 до -11 градусов. Днём столбики термометра поднимутся до +1 градуса, ожидается небольшой снег. В Воронеже ночью до -8 градусов, днём — 0 градусов. Также возможны небольшие осадки. В воскресенье, 25 марта, немного похолодает. В Воронежской области температура ночью до -14 градусов, днём — до -1 градуса. Без осадков. В Воронеже ночью столбики термометра опустятся до -11 градусов. Днём потеплеет до -1 градуса. Дарья Крымова