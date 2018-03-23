Ещё
В выходные в Воронежскую область придёт потепление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В выходные в Воронежскую область придёт потепление 

Вести Воронеж 43 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Столбики термометра поднимутся до +1 градуса. Выходные в Воронежской области будут тёплыми. И если днём пятницы, 23 марта, синоптики обещают переменную облачность, то в субботу и воскресенье, 24 и 25 марта, в регионе будет ясно. Осадков не ожидается, сообщает Воронежский гидрометцентр. В пятницу, 23 марта, в области столбики термометра поднимутся до +1 градуса. В Воронеже температура днём до 0 градусов. Ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с. Аналогичная погода сохранится и в субботу, 24 марта. Ночью температура составит от -6 до -11 градусов. Днём столбики термометра поднимутся до +1 градуса, ожидается небольшой снег. В Воронеже ночью до -8 градусов, днём — 0 градусов. Также возможны небольшие осадки. В воскресенье, 25 марта, немного похолодает. В Воронежской области температура ночью до -14 градусов, днём — до -1 градуса. Без осадков. В Воронеже ночью столбики термометра опустятся до -11 градусов. Днём потеплеет до -1 градуса. Дарья Крымова
Вести Воронеж: последние новости
Воронежцев призвали менять «аватарки» в память о воинской славе страны В Воронеже закроют движение через железнодорожный переезд на Машмете Жителей Воронежской области в выходные ждут метель и дождь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1365
Еще одна страна вышлет российских дипломатов89
Раскрыта главная цель Путина на новый срок333
Британия испугалась мести России97
Успенскую сняли с рейса за дебош131
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:55
В России признали бессилие перед США
Армия Войска
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
00:43
Неоперившегося пингвина увидели американцы
Общество
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
01:12
Евросоюз отзывает посла из России
Политика
02:06
Песков рассказал о «трезвых голосах» по отношению к РФ
Политика Общество
02:34
Британия испугалась мести России
Политика
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение