Парки Дружбы, «Вагоноремонт», 850-летия Москвы и им. С. Федорова благоустроят с учетом мнений москвичей

Работы по благоустройству в четырех столичных парках проведут с учетом мнений жителей города. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

«Завершились общественные обсуждения, во время которых москвичи поделились своими идеями и мнением о том, какими должны стать после благоустройства парки Дружбы, «Вагоноремонт», 850-летия Москвы и им. С. Федорова. Инициативы москвичей учтены в проектах, планы благоустройства этих территорий скорректированы по желанию горожан. Работы в парках начнутся в ближайшее время», — приводятся в сообщении слова представителя столичного департамента капитального ремонта.

Так, в парке Дружбы рекомендовано привести в порядок площадь рядом с памятником воинам Афганистана в виде закладного камня. Жители предложили не создавать внутри парка велодорожки. Первоначально проектом предполагалось устройство восьми нестационарных торговых объектов, но по просьбам жителей их количество сократили до трех. Также из проекта благоустройства исключили площадку для запуска дронов.

Жители Дмитровского района предложили отремонтировать в парке «Вагоноремонт» пешеходные дорожки и тропинки, добавить дополнительный вход со стороны ул. Софьи Ковалевской и сделать на территории парка современное антивальдальное освещение. По желанию горожан будут обновлены и дооснащены спортивная и детская игровая зоны. Построят новый павильон для игры в шахматы.

В парке 850-летия Москвы местные жители попросили увеличить количество площадок для выгула собак в парке. Площадки будут огорожены, на них установят урны и скамейки. Горожане также выступили за дополнительную высадку деревьев. Между ул. Капотня и Москвой-рекой решено посадить 84 рябины.

В свою очередь, в парке им. С. Федорова предложено обустроить деревянную горку для катания на санках. Ее установят рядом с детскими площадками. По периметру территории парка планируется установить ограждение и сделать красивые входные группы. На главной аллее оборудуют сухой фонтан и сцену для выступлений. Здесь сделают танцплощадку, скейт-парк, велодорожки, поставят скамейки и беседки. Футбольное поле реконструируют, а зимой здесь будет каток.