Пассажиропоток автобусов сети «Магистраль» «м2» и «м9» увеличился в три раза благодаря выделенным полосам 

Пассажиропоток автобусов сети «Магистраль» через ул. Сретенка и ул. Большая Лубянка увеличился в три раза благодаря новым выделенным полосам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«В три раза вырос пассажиропоток автобусов сети «Магистраль» через ул. Сретенка и ул. Большая Лубянка благодаря новым выделенным полосам. Сегодня по этим улицам проходят магистральные маршруты «м2» и «м9», — сказал М. Ликсутов.
Он отметил, что новый автобус «м2» связал проспект Мира с Кремлевским кольцом, ул. Новый Арбат и Кутузовским проспектом.
«Путь в час пик с ул. Новый Арбат на проспект Мира на автобусе сегодня занимает 21 минуту и не требует пересадок. Раньше, чтобы проехать по этому направлению на метро, необходимо было пройти около 15 минут пешком, сделать не менее двух пересадок, совершить несколько спусков и подъемов на станциях глубокого заложения. Это занимало около 40 минут», — подчеркнул заммэра.
По его словам, другому маршруту — «м9» — из-за отсутствия встречной выделенной полосы на ул. Сретенка приходилось делать объезд через Садовое кольцо и ул. Мясницкая. Эта схема движения делала транспорт не популярным у москвичей. Сейчас благодаря новым выделенкам суммарно маршрутами «м2» и «м9» в рабочий день пользуются более 35 тыс. пассажиров.
«При этом на ул. Сретенка не только были организованы выделенки, но и оставлены две полосы движения для остального транспорта на всем протяжении, что позволило сохранить на прежнем уровне пропускную способность улицы. Добавлю, что пересадки в метро в центре Москвы весьма загружены, поэтому мы продолжаем работать над тем, чтобы предоставить пассажирам комфортную и быструю альтернативу для поездок в виде наземного транспорта сети «Магистраль». Несмотря на высокий пассажиропоток, на этих маршрутах есть запас пропускной способности, чтобы перевезти еще большее число пассажиров», — заключил М. Ликсутов.