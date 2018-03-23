Пассажиропоток автобусов сети «Магистраль» «м2» и «м9» увеличился в три раза благодаря выделенным полосам

Пассажиропоток автобусов сети «Магистраль» через ул. Сретенка и ул. Большая Лубянка увеличился в три раза благодаря новым выделенным полосам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«В три раза вырос пассажиропоток автобусов сети «Магистраль» через ул. Сретенка и ул. Большая Лубянка благодаря новым выделенным полосам. Сегодня по этим улицам проходят магистральные маршруты «м2» и «м9», — сказал М. Ликсутов.

Он отметил, что новый автобус «м2» связал проспект Мира с Кремлевским кольцом, ул. Новый Арбат и Кутузовским проспектом.

«Путь в час пик с ул. Новый Арбат на проспект Мира на автобусе сегодня занимает 21 минуту и не требует пересадок. Раньше, чтобы проехать по этому направлению на метро, необходимо было пройти около 15 минут пешком, сделать не менее двух пересадок, совершить несколько спусков и подъемов на станциях глубокого заложения. Это занимало около 40 минут», — подчеркнул заммэра.

По его словам, другому маршруту — «м9» — из-за отсутствия встречной выделенной полосы на ул. Сретенка приходилось делать объезд через Садовое кольцо и ул. Мясницкая. Эта схема движения делала транспорт не популярным у москвичей. Сейчас благодаря новым выделенкам суммарно маршрутами «м2» и «м9» в рабочий день пользуются более 35 тыс. пассажиров.