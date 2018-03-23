Москвичи решили, как благоустроить парки

Москвичи решили, как благоустроить четыре городских парка

Москвичи рассказали, какими, по их мнению, должны стать после благоустройства парки Дружбы, "Вагоноремонт", 850-летия Москвы и парк Святослава Федорова. Завершены общественные обсуждения, инициированные властями города , передает портал мэра и правительства Москвы.

Уже в ближайшее время в парках начнутся работы. Как рассказали в департаменте капитального ремонта, инициативы жителей столицы учтены в проектах, а планы благоустройства этих территорий скорректированы по желанию горожан.

В частности, в парке Дружбы местные жители попросили привести в порядок площадь рядом с памятником воинам Афганистана в виде закладного камня. Вечером она недостаточно освещена, нет скамеек и удобного подхода к памятнику для тех, кто хотел бы возложить цветы.

Теперь вокруг закладного камня сделают площадку из гранита, разобьют клумбы и цветники, а вдоль дорожки поставят скамейки, фонари и урны. Также жители предложили не создавать внутри парка велодорожки и площадку для запуска дронов. По их просьбе из проект их исключили. Также предполагалось устроить в парке восемь нестационарных торговых объектов, но по просьбам жителей их количество сократили до трех.

В парке "Вагоноремонт" жители Дмитровского района, где он расположен, предложили отремонтировать пешеходные дорожки и тропинки, добавить дополнительный вход со стороны улицы Софьи Ковалевской и сделать на всей территории парка современное антивальдальное освещение.

Спортивную и детскую площадки по просьбе жителей обновят и дооснастят. Зона для игры в шахматы останется на том же месте. По рекомендации жителей там построят новый павильон, в котором под навесами разместятся две зоны для игры в шахматы на четыре и пять столов.

В парке 850-летия жители Марьина попросили увеличить число площадок для выгула собак в парке. Власти решили организовать здесь две такие зоны — в северной и западной части. Площадки огородят, на них установят урны и скамейки. Москвичи также выступили за дополнительную высадку деревьев.

В парке Святослава Федорова жители Бескудниковского района предложили обустроить деревянную горку для катания на санках. Она появится возле детских площадок. Ее высота — 3,5 метра, ширина — 3,16 метра, длина — 12 метров. Покроют парк брусчаткой, а цвет плитки будет серо-песчаный.

По периметру территории парка установят ограждение и сделают красивые входные группы. На главной аллее оборудуют сухой фонтан и сцену для выступлений. Здесь же будет танцплощадка, скейт-парк, велодорожки, скамейки и беседки. Футбольное поле реконструируют, а зимой здесь будет каток.

Ранее сообщалось, что эти зоны отдыха очень популярны у местных жителей, однако, до сих пор оставались в неухоженном состоянии. В департаменте капитального ремонта отметили, что все идеи и мнения москвичей являются важной частью разработки концепций благоустройства городских территорий, благодаря им можно учесть пожелания горожан применительно к каждому объекту.

В прошлом году благоустроили 113 зеленых зон. Среди них парк "Академический", "Сад будущего", а также площадь Юности в Зеленограде. Концепции преобразования этих территорий также выбирали горожане через общественные обсуждения и голосование в проекте "Активный гражданин".