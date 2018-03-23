От Нового Арбата до проспекта Мира за 20 минут: куда еще везут автобусы с литерой М

Пассажиры стали в три раза чаще пользоваться автобусами сети «Магистраль», курсирующими по улицам Сретенке и Большая Лубянка. В рабочий день пассажиропоток на маршрутах М2 («Рижский вокзал» — «Фили») и М9 («Станция метро «Владыкино»» — «Станция метро „Китай-город“») превышает 35 тысяч человек. До ввода выделенных полос в октябре 2017 года автобусами, проходящими через Сретенку, пользовались около 12 тысяч человек.

«Новый маршрут М2 связал проспект Мира с Кремлевским кольцом, Новым Арбатом и Кутузовским проспектом. Время в пути от Нового Арбата до проспекта Мира на автобусе теперь составляет в час пик примерно 21 минуту, поскольку транспорт следует по выделенкам, а пассажиры обходятся без пересадок. Раньше поездка длилась около 40 минут», — рассказал заместитель Мэра Москвы , руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

На маршруте М9 также раньше не было выделенной полосы. Автобусам приходилось делать объезд через Садовое кольцо и Мясницкую улицу — этот участок был невостребованным у горожан, путь от проспекта Мира до Лубянки мог занимать до 50 минут. По новой выделенной полосе теперь транспорт может проехать всего за 15 минут.

При этом на Сретенке выделенки организованы так, что их ввод не уменьшил пропускную способность улицы: здесь сохранили две полосы для движения остального транспорта.

«Пересадки в метро в центре города весьма загружены. Поэтому мы продолжаем предоставлять пассажирам комфортную и быструю альтернативу для поездок с помощью наземного транспорта сети «Магистраль»», — добавил Максим Ликсутов.

Сеть маршрутов наземного транспорта «Магистраль» соединила центр, проспекты и окраины города. Проект стартовал в 2016 году, сейчас «Магистраль» объединяет 43 маршрута. Теперь автобусы, троллейбусы и трамваи приходят на остановки каждые пять — семь минут, за год пассажиропоток вырос на треть. «Магистраль» — это новые маршруты, выделенные полосы и изменения движения именно там, где это нужно пассажирам.