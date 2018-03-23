В «Строгино» разработали инновационный аппарат

В технопарке «Строгино» разработали инновационный аппарат для лечения ран

С его помощью можно увеличить скорость заживления в три−четыре раза, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Отмечаются, что в России уже есть подобные устройства, в основном зарубежного производства, но они стоят дороже новой российской разработки и к тому же менее эффективны.

"С помощью такого устройства врачи проводят вакуум-инстилляционную терапию", − рассказал генеральный директор технопарка "Строгино" Сергей Теплов.

По его словам, сначала на рану накладывают специальную повязку, которую посредством дренажных трубок подключают к аппарату. Через одну трубку из раны удаляют гной, а через другую − вводят лекарство. "При таком лечении пациент быстрее выздоравливает и меньше времени проводит в больнице", − пояснил Теплов. При создании российского аппарат для вакуум-инстилляционной терапии применяли самые передовые технологии, а его стоимость двое ниже зарубежных аналогов, подчеркивают специалисты.

После официальной регистрации аппарата его планируют применять в клиниках города. Ожидается, что это произойдет в ближайшие полтора−два года. Как отметил глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин , компания-разработчик аппарата является резидентом технопарка "Строгино" и "активно участвует в российских и международных выставках под брендом Made in Moscow".