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В «Строгино» разработали инновационный аппарат
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В технопарке «Строгино» разработали инновационный аппарат для лечения ран 

Москва24 2 часа назад
С его помощью можно увеличить скорость заживления в три−четыре раза, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечаются, что в России уже есть подобные устройства, в основном зарубежного производства, но они стоят дороже новой российской разработки и к тому же менее эффективны.
"С помощью такого устройства врачи проводят вакуум-инстилляционную терапию", − рассказал генеральный директор технопарка "Строгино" Сергей Теплов.
По его словам, сначала на рану накладывают специальную повязку, которую посредством дренажных трубок подключают к аппарату. Через одну трубку из раны удаляют гной, а через другую − вводят лекарство. "При таком лечении пациент быстрее выздоравливает и меньше времени проводит в больнице", − пояснил Теплов. При создании российского аппарат для вакуум-инстилляционной терапии применяли самые передовые технологии, а его стоимость двое ниже зарубежных аналогов, подчеркивают специалисты.
После официальной регистрации аппарата его планируют применять в клиниках города. Ожидается, что это произойдет в ближайшие полтора−два года. Как отметил глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин, компания-разработчик аппарата является резидентом технопарка "Строгино" и "активно участвует в российских и международных выставках под брендом Made in Moscow".
В целом, по сравнению с 2010 годом, объем высокотехнологичной медицинской помощи в Москве увеличился втрое. В настоящее время медицина высоких технологий доступна в 48 больницах города, в том числе − в детских клиниках.
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