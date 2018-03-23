Из-за снежного циклона отменены авиарейсы из Анадыри в Москву, Хабаровск и Магадан

Хабаровск и Вторые сутки не работает аэропорт в Анадыри. Отменены рейсы на Москву Магадан . Причина — плохие метеоусловия, передает телеканал «Россия 24». Согласно прогнозам, 23 марта в столице Чукотки ветер может усилиться. Идет снег, местами с дождем. На севере региона — морозы до минус 29 градусов. Метеорологи считают, что этот циклон не повлияет в целом на погоду за Уралом. А в МЧС предупреждают: возможны локальные проблемы в коммунальной сфере. Спасатели призывают водителей быть осторожнее на дороге.