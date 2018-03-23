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Погода 24-25 марта в Новосибирске: дождливо и ветрено
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Погода 24-25 марта в Новосибирске: дождливо и ветрено 

Все новости Новосибирской области 35 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В настоящее время Новосибирская область находится в полосе активной циклонической деятельности, которая обеспечивает высочайшую подвижность атмосферных образований. Циклоны идут с большими перепадами атмосферного давления и сопровождаются осадками в виде снега, мокрого снега и местами даже дождя, рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
В ближайшие трое суток — 24, 25 и 26 марта — этот процесс сохранится. Вдобавок ожидается усиление ветра, скорость которого в порывах будет достигать 22—
23 метров
в секунду. На дорогах образуется сильная гололедица.
Температура воздуха в субботу ночью достигнет 0 градусов, однако по северо-западу может похолодать до минус 9 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 1-6 градусов тепла. В воскресенье и понедельник наш регион будет находиться в холодной части циклона, поэтому температурный фон будет более низкий: ночью от 2-8 градусов мороза, местами по северу до минус 16 градусов. Дневные температуры — от плюс 3 до минус 2 градусов.
Росгидрометцентр и «Яндекс. Погода» дают аналогичные сценарии погоды. А вот западный сервис Weather.com заверяет, что в воскресенье осадки прекратятся, и новосибирцев ожидает лишь пасмурная погода.
На сайте VN.ru всегда можно узнать погоду в данный момент по районам Новосибирской области. Для этого достаточно нажать интерактивную кнопку «Карта погоды» в левой колонке сайта в меню «Разделы» и по ссылке перейти на сервис областного правительства «Погода OnLine». Более подробную инструкцию читайте по ссылке.
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