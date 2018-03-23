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В Удмуртии началось похолодание
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В Удмуртии началось похолодание 

ИА «Сусанин» 48 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началось похолодание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Если накануне температура воздуха составляла от -1 до -6 градусов по Цельсию, то в пятницу, 23 марта, ожидается от -2 до -7 градусов.
«Переменная облачность. Днем по южным и восточным районам небольшой снег», — предупреждают синоптики.
Напомним, ранее они сообщали, что в ночь на субботу, 24 марта, температура воздуха может опуститься до -12, -17 градусов, а днем она составит от -3 до -8 градусов.
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