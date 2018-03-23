Небольшой снег ожидается в Нижнем Новгороде в выходные

Об этом сообщает «Яндекс. Погода».

Днем в субботу, 24 марта, температура воздуха составит -3.. -2, ночью до -14. Ожидается снег, скорость западного ветра будет равна 4 м/с, влажность воздуха 76%. Атмосферное давление — 746 мм ртутного столба.

Столбики термометров опустятся до -5.. -1 в дневные часы и до -2 ночью в воскресенье, 25 марта. Скорость юго-западного ветра составит 5 м/с, влажность воздуха — 68%. Атмосферное давление повысится до 750 мм ртутного столба. Утром прогнозируются осадки в виде небольшого снега.