Небольшой снег ожидается в Нижнем Новгороде в выходные 

Об этом сообщает «Яндекс. Погода».
Днем в субботу, 24 марта, температура воздуха составит -3.. -2, ночью до -14. Ожидается снег, скорость западного ветра будет равна 4 м/с, влажность воздуха 76%. Атмосферное давление — 746 мм ртутного столба.
Столбики термометров опустятся до -5.. -1 в дневные часы и до -2 ночью в воскресенье, 25 марта. Скорость юго-западного ветра составит 5 м/с, влажность воздуха — 68%. Атмосферное давление повысится до 750 мм ртутного столба. Утром прогнозируются осадки в виде небольшого снега.
Ранее сообщалось, что гололед ожидается 22 и 23 марта в Нижегородской области.