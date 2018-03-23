Ещё
Прогноз погоды на выходные: в Новосибирск придут ночные морозы, ветер и снег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прогноз погоды на выходные: в Новосибирск придут ночные морозы, ветер и снег 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на выходные — в воскресенье значительно похолодает.
«Мы сейчас находимся в периоде активной циклонической деятельности, то есть движения низкого атмосферного давления, вихрей с запада, юго-запада. Погода будет в основном неблагоприятной, с частыми осадками разной интенсивности в виде снега, мокрого снега, по южным районам не исключён дождь, гололёдные явления, при снегопадах — метели, крепкий ветер», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Ожидается, что сегодня, 23 марта, ветер при порывах будет достигать скорости 18 м/с, а 24–25 марта может усилиться до 20–23 м/с.
Температура в Новосибирской области 23 и 24 марта будет достаточно высокой: ночью от –4 до +3 градусов, но по северо-западу может быть ниже, отметил пресс-секретарь. Дневные температуры будут в пределах +1…+7 градусов.
В воскресенье, 25 марта, пройдёт холодный фронт — синоптики ждут понижения ночной температуры до –2…–7 градусов, местами до –15 градусов.
На этой неделе новосибирцы уже пережили штормовой ветер — в области порывы достигали 27 м/с.
ngs.ru: последние новости
Полстраны прокатили: новосибирский метрополитен отчитался о работе Новосибирск занял второе место в рейтинге городов с самым большим пробегом такси Золотая земля: власти Новосибирска продали участок московского банкрота за 363 миллиона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз отзывает посла из России29
В России признали бессилие перед США575
Успенская устроила дебош на борту самолета15
Мэй «поморщилась» в ответ на вопрос о «деле Скрипаля»3
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах231
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение