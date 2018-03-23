Прогноз погоды на выходные: в Новосибирск придут ночные морозы, ветер и снег

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на выходные — в воскресенье значительно похолодает.

«Мы сейчас находимся в периоде активной циклонической деятельности, то есть движения низкого атмосферного давления, вихрей с запада, юго-запада. Погода будет в основном неблагоприятной, с частыми осадками разной интенсивности в виде снега, мокрого снега, по южным районам не исключён дождь, гололёдные явления, при снегопадах — метели, крепкий ветер», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин

Ожидается, что сегодня, 23 марта, ветер при порывах будет достигать скорости 18 м/с, а 24–25 марта может усилиться до 20–23 м/с.

Температура в Новосибирской области 23 и 24 марта будет достаточно высокой: ночью от –4 до +3 градусов, но по северо-западу может быть ниже, отметил пресс-секретарь. Дневные температуры будут в пределах +1…+7 градусов.

В воскресенье, 25 марта, пройдёт холодный фронт — синоптики ждут понижения ночной температуры до –2…–7 градусов, местами до –15 градусов.

На этой неделе новосибирцы уже пережили штормовой ветер — в области порывы достигали 27 м/с.