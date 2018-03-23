Россия — Бразилия: как добраться до стадиона «Лужники»

На стадионе «Лужники» в пятницу, 23 марта, пройдет матч между сборными России и Бразилии

Болельщики смогут добраться до места проведения футбольной встречи на метро, «Ласточках» Московского центрального кольца (МЦК) или наземном общественном транспорте. Однако приехать на матч на личном транспорте не получится, так движение возле «Лужников» перекрыто.

— Напоминаем, что сегодня в районе стадиона «Лужники» много изменений движения, — сообщила пресс-служба Департамента транспорта в социальной сети Twitter.

Напоминаем, что сегодня в районе стадиона «Лужники» много изменений движения. Подробности на инфографике! Приносим извинения за доставленные неудобства. pic.twitter.com/FuOaZ79tjl

— Московский транспорт (@DtRoad) 23 March 2018

Волонтеры на станциях метро будут подсказывать болельщикам, как добраться до стадиона. Также дорогу можно будет узнать с помощью звуковых объявлений в метро и информационных плакатов. Чтобы избежать большого скопления людей, организаторы разработали наиболее удобные маршруты для каждого сектора болельщиков, отмечает mos.ru

Как уехать после матча

По окончании матча ближайшие станции метро будут работать только на вход пассажиров. Дополнительные поезда планируется запустить на Сокольнической о Кольцевой линиях, чтобы справиться с большим потоком пассажиров.

Кроме того, при выходе со стадиона болельщики не только смогут добраться по главной аллее до станций метро «Спортивная» и «Фрунзенская», но и взять такси на улице Ефремова . А повернув налево с главной аллеи, можно будет добраться до станции МЦК Лужники, а также к остановкам общественного транспорта, расположенным на улице Хамовнический Вал (автобусы № 255, 65, 15, С12, М3 в направлении «Смоленской», «Кропоткинской»).

Справа от главной аллеи для болельщиков будет организован бесплатный автобус-шаттл, на котором можно добраться до «Парка культуры» и остановки общественного транспорта на Комсомольском проспекте (автобус А и троллейбус № 28).

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