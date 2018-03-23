Мосметро рассказало, как добраться до «Лужников» во время матча Россия‐Бразилия

В день товарищеской встречи между сборными по футболу России Бразилии , 23 марта, городской транспорт будет работать в особом режиме. Болельщикам предложат дополнительные комфортные маршруты, а сотрудники столичного транспортного комплекса подскажут как быстрее и удобнее добраться до стадиона «Лужники», сообщил столичный информационный портал «Московский Транспорт».

Сообщается, что 23 марта Мосгортранс организует специальный бесплатный маршрут S1, который свяжет станцию метро «Парк культуры» и спортивную арену «Лужники». 28 автобусов повышенной комфортности пустят в рейс с 16:00 до 23:00 по московскому времени.

Уточняется, что остановки маршрута S1 расположат в следующих местах: Метро «Парк культуры» ‒ на Комсомольском проспекте в районе пересечения с Крымским проездом, Стадион «Лужники» ‒ на улице Лужники по направлению к Лужнецкой набережной. Более того, в день проведения футбольного матча изменится вся схема движения транспорта вблизи стадиона «Лужники».

Несколько регулярных маршрутов поедут

по-другому. Маршрут № А будет продлен до Ленинского проспекта. Автобусы № т79 после станции метро «Парк культуры» поедут через станцию метро «Октябрьская» по Мытной улице до станции метро «Нагатинская», № 806 ‒ будут курсировать на участке от станции метро «Раменки» до Воробьевского шоссе. После окончания матча автобусы № м3, 15, 64, 255, С12 будут следовать до Хамовнического Вала. Всего на этих маршруах будет задействовано порядка 80 автобусов

— городской информационный портал «Московский Транспорт».

Сообщается, что С 17:00 до 19:00 вестибюль станции МЦК Лужники, южный вестибюль станции «Спортивная и при необходимости северный вестибюль станции „Воробьевы горы“ будут открыты только для выхода в город. Уточняется, что после окончания игры южный вестибюль станции метро „Спортивная“ у улицы Хамовнический вал и вестибюль МЦК Лужники будут работать только для входа пассажиров.

Тем не менее, северный вестибюль станции „Спортивная“ на улице

10-летия

Октября и вестибюль станции „Фрунзенская“ будут работать как для входа, так и для выхода пассажиров. Кроме того, на всех станциях в районе проведения матча сотрудники столичного транспортного комплекса, вместе с волонтерами, подскажут „заблудившимся“ болельщикам наиболее удобный маршрут до стадиона и обратно.

Сообщается, что в поездах на Сокольнической линии, на МЦК в электричках „Ласточка“ запустят голосовые оповещения, которые также помогут правильно сориентироваться всем желающим посмотреть игру на стадионе. Уточняется, что после окончания матча на станции „Спортивная“, „Фрунзенская“, и станцию МЦК Лужники болельщики смогут попасть бесплатно.