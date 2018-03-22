Армия метростроевцев начала глубинный штурм столицы более 80 лет назад

22 марта мэр Москвы Сергей Собянин открыл три станции метрополитена на Петровско-Разумовской линии. Москвичи ждали этого события 40 лет. Так совпало, что глава города посетил и редакцию газеты «ВМ». В этот день в издании стартовали торжественные мероприятия, посвященные 95-летию «Вечерней Москвы». В юбилейный год наше издание запускает целый ряд рубрик. Редакция решила, что все же главный именинник в этот год — наш читатель. Значит, иначе отпраздновать почти столетний юбилей газеты невозможно.

Рубрику «Вечерке — 95», которую мы обычно публикуем на последней полосе, на сей раз появилась сразу на четырех полосах. Вы узнаете, о чем писала газета за свою почти вековую историю, какими свершениями гордились москвичи, чему удивлялись.

И среди первых материалов, которые корреспонденты издания подготовили для вас, — строительство станций метрополитена в Москве.

Вот на обложке «Вечерней Москвы» от 23 декабря 1931 года статья под заголовком «Бурав грызет грязь». Вся она посвящена строительству метро в столице. Главная задача «подземной железной дороги» — стереть границу между окраиной и центром. «Ранней весной в марте-апреле десятитысячная армия строителей начнет штурм подземной Москвы. Десять отрядов займут позиции по линии от Гавриковой улицы до Дворца советов и поведут наступление — поистине штурм, — на выполнение которого отводится минимальный срок. В течение одной ночи каждый отряд на своем месте должен будет вскрыть определенный участок мостовой…» (смотри фото. — «ВМ»).

На современном строительстве метрополитена заняты порядка 50 тысяч человек. Современные власти Москвы намерены только в 2018 году ввести в эксплуатацию 20 станций метрополитена. Масштабы впечатляющие! А темпы строительства при наличии современной техники, конечно же, несравнимы с 30-ми годами прошлого века.

Главное, что столичное метро как и тогда, так и сейчас является быстрым транспортным средством. Почти девять миллионов горожан ежедневно подтверждают это поездками на метро.

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