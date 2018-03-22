Загруженность московских дорог оценивается в пять баллов 

Загруженность дорог в российской столице оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Движение затруднено на внешней стороне Московской кольцевой автодороге — в районе Жулебинского и Троицкого лесопарков, от деревн Путилково до пересечения с Проектируемым проездом №5019, на 78 километре; а также на внутренней стороне — от пересечения с трассой М1 до перечения с ул. Маршала Катукова.
Есть проблемы на севере и юге Третьего транспортного кольца, северо-западе Садового кольца, в центре столицы, передает Агентство «Москва».