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Загруженность московских дорог оценивается в пять баллов
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Загруженность московских дорог оценивается в пять баллов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Загруженность дорог в российской столице оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
Движение затруднено на внешней стороне Московской кольцевой автодороге — в районе Жулебинского и Троицкого лесопарков, от деревн Путилково до пересечения с Проектируемым проездом №5019, на 78 километре; а также на внутренней стороне — от пересечения с трассой М1 до перечения с ул. Маршала Катукова.
Есть проблемы на севере и юге Третьего транспортного кольца, северо-западе Садового кольца, в центре столицы, передает Агентство «Москва».
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