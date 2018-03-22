Загруженность московских дорог оценивается в пять баллов

Загруженность дорог в российской столице оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Движение затруднено на внешней стороне Московской кольцевой автодороге — в районе Жулебинского и Троицкого лесопарков, от деревн Путилково до пересечения с Проектируемым проездом №5019, на 78 километре; а также на внутренней стороне — от пересечения с трассой М1 до перечения с ул. Маршала Катукова.