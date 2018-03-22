Дополнительный автобусный маршрут появится в Митине

В сентябре между СЗАО и САО запустят дополнительный автобусный маршрут № 456к. Это укороченная версия маршрутов № 904 и № 456, которая свяжет районы Аэропорт и Митино.

Как сообщил информационный центр правительства Москвы , автобус проследует от остановки «8 мкр. Митина» до остановки «Улица Серегина» и позволит разгрузить участки уже существующих маршрутов в часы пик.

— Новые маршруты коммерческих перевозчиков выйдут уже в сентябре и помогут разгрузить наиболее популярные у москвичей направления и сделать поездки удобнее и быстрее, — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

В сентябре в столице появится еще четыре автобусных маршрута, а всего в 2018 году — 29 новых маршрутов. Часть из них будут курсировать до социальных объектов — поликлиник и центров госуслуг. Еще 13 маршрутов появятся в ТиНАО — они будут перевозить пассажиров до железнодорожных станций и станций метро. (ср)