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Дополнительный автобусный маршрут появится в Митине
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Дополнительный автобусный маршрут появится в Митине 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
В сентябре между СЗАО и САО запустят дополнительный автобусный маршрут № 456к. Это укороченная версия маршрутов № 904 и № 456, которая свяжет районы Аэропорт и Митино.
Как сообщил информационный центр правительства Москвы, автобус проследует от остановки «8 мкр. Митина» до остановки «Улица Серегина» и позволит разгрузить участки уже существующих маршрутов в часы пик.
— Новые маршруты коммерческих перевозчиков выйдут уже в сентябре и помогут разгрузить наиболее популярные у москвичей направления и сделать поездки удобнее и быстрее, — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В сентябре в столице появится еще четыре автобусных маршрута, а всего в 2018 году — 29 новых маршрутов. Часть из них будут курсировать до социальных объектов — поликлиник и центров госуслуг. Еще 13 маршрутов появятся в ТиНАО — они будут перевозить пассажиров до железнодорожных станций и станций метро. (ср)
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