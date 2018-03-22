Парк «Сокольники» примет участие в общемировой экоакции

Вечером 24 марта в ПКиО «Сокольники» на один час в рамках экоакции «Час Земли» выключат декоративную подсветку, иллюминацию и освещение в некоторых зонах.

С 20.30 до 21.30 в парке перестанет работать освещение входной группы, аллеи арок, Фонтанной и Фестивальной площадей. Также на час «заснут» Собачий (Майский), Золотой и Олений пруды.

Помимо парка «Сокольники», в экологической акции «Час Земли» также примут более десяти московских зеленых зон. В ВАО к акции присоединится Измайловский парк, в ЦАО — ландшафтный парк «Зарядье», парк Горького, Московский зоопарк, парк Победы.