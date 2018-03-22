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Парк «Сокольники» примет участие в общемировой экоакции
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Парк «Сокольники» примет участие в общемировой экоакции 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Вечером 24 марта в ПКиО «Сокольники» на один час в рамках экоакции «Час Земли» выключат декоративную подсветку, иллюминацию и освещение в некоторых зонах.
С 20.30 до 21.30 в парке перестанет работать освещение входной группы, аллеи арок, Фонтанной и Фестивальной площадей. Также на час «заснут» Собачий (Майский), Золотой и Олений пруды.
Помимо парка «Сокольники», в экологической акции «Час Земли» также примут более десяти московских зеленых зон. В ВАО к акции присоединится Измайловский парк, в ЦАО — ландшафтный парк «Зарядье», парк Горького, Московский зоопарк, парк Победы.
По сообщению столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, Москва примет участие в общемировой акции уже в 10-й раз. На час «погаснут» не только парки, но и почти две тысяч зданий в центре столицы. Жителям города также предлагают отключить на это время свет и нежизненно важные электроприборы. Целью акции является привлечение внимание общественности к проблемам окружающей среды, а также напоминание о важности рационального потребления энергоресурсов.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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