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В субботу Рязани ожидается 3 градуса тепла
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В субботу Рязани ожидается 3 градуса тепла 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В субботу, 24 марта, в Рязани ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой снег. Днем местами небольшие осадки. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный, до десяти метров в секунду.
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