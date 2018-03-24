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В ночь на воскресенье в Рязани ожидается 18 градусов мороза
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В ночь на воскресенье в Рязани ожидается 18 градусов мороза 

АиФ Рязань 39 минут назад
Фото: АиФ Рязань
В воскресенье, 25 марта, в Рязанской области ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью западный, до девяти метров в секунду.
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