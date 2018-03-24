Ещё
В ночь на воскресенье в Рязани ожидается 18 градусов мороза
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В ночь на воскресенье в Рязани ожидается 18 градусов мороза
АиФ Рязань
39 минут назад
Фото:
АиФ Рязань
Комментарии
В воскресенье, 25 марта, в
Рязанской области
ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью западный, до девяти метров в секунду.
АиФ Рязань: последние новости
В четверг в Рязани будет нулевая температура
Рязань и Москва больше не сотрудничают в сфере легковых такси
На станции Рыбное сошел с рельсов грузовой вагон
Ещё 3 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза
535
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями
227
Васильева спасла умирающего Добронравова
33
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть
141
«ЦРУ готовило переворот в России»
495
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия
Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина
В мире
02:54
«ЦРУ готовило переворот в России»
В мире
Политика
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Новости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение