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На набережной в Москве нашли артефакты XV века
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На набережной в Москве нашли артефакты XV века 

RT на русском 58 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
На Космодамианской набережной в Москве обнаружили 140 индивидуальных археологических находок, самые ранние из них датируются XV веком. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия. Исследования проводились в связи с предстоящей застройкой. Здание будет расположено в зоне охраняемого культурного слоя объектов археологического наследия «Садовническая слобода XVI-XVII века» и «Земляной город XVI-XVII века».
Помимо 140 артефактов обнаружены разрозненные захоронения. Все останки планируется перезахоронить.
Ранее ФАН сообщало, что в России планируют ужесточить требования к передаче археологических находок музеям.
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