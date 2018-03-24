Вниз, в прошлое. Как сохраняют артефакты при благоустройстве Москвы

Находки под надзором ста археологов На Космодамианской набережной в Москве в ходе исследований территории, связанных с предстоящей застройкой, обнаружили ценные исторические артефакты. В центральных районах столицы при проведении работ в рамках комплексной программы по благоустройству такое происходит часто. В департаменте капремонта Москвы рассказали, как следят за сохранностью археологических находок.

С начала реализации комплексной программы благоустройства в столице набралось уже порядка 25 тысяч различных артефактов — от эпохи неолита до XVIII века, от пуговиц до целых помещений, таких как комнаты-"слухи" в Китайгородской стене.

"Городские власти уделяют большое внимание сохранению культурного и исторического наследия, и весь процесс организован таким образом, чтобы археологический слой не был уничтожен", — подчеркивают в департаменте капремонта Москвы. Вид из подземной комнаты, обнаруженной археологами у основания Китайгородской стены в Москве

"Все работы по благоустройству, связанные с разрытиями, — прокладка кабельной канализации, ремонт и расширение системы ливневой канализации, реконструкция водопровода и газопровода, — проводятся при постоянном археологическом сопровождении. Со специализированными организациями заключаются договоры, предусматривающие порядок взаимодействия со строителями при обнаружении исторических артефактов", — подчеркнули в ведомстве. Еще до начала работ по благоустройству специалисты изучают археологические карты, на которые ранее были нанесены места обнаружения исторических артефактов. "Если трассировка коммуникаций проходит вблизи таких мест, она может быть изменена", — отмечают в департаменте.

К археологическому надзору привлечено более 100 специалистов. Археологи присутствуют на стройплощадках лично, а также проводят инструктаж рабочих. Консервация объектов

Если в ходе благоустройства в земле находят что-либо, обладающее "признаками объекта археологического наследия", работы приостанавливают.

"Специалисты приступают к археологическим изысканиям. Заключение государственной историко-культурной экспертизы отправляют в департамент культурного наследия на согласование. Соответственно, информация об объекте вносится в проектную документацию, чтобы были соблюдены все требования законодательства", — объясняют в департаменте. Надгробие XVII века, принадлежащее Анне Ртищевой, приближенной царя Петра I, найденное на Большой Лубянке в Москве

"Затем то, что можно, изымается, а то, что нельзя извлечь, консервируется. Исторические объекты аккуратно покрывают слоями земли, чтобы восстановить среду, в которой они находились. Так поступают, например, с деревянными мостовыми и другими артефактами, которые не могут долго сохраняться на воздухе", — рассказывают в ведомстве. В музеи и на электронную карту Каждая находка описывается, проводятся фото— и видеофиксация, экспертиза определяет возраст, состав материала и другие особенности артефакта. Место обнаружения наносят на единую археологическую карту столицы, а данные об артефактах вносят в каталоги.

В случае особо важных находок и необходимости провести дополнительные изыскания городом принимается решение о продлении срока, отведенного на раскопки. Так было, к примеру, во время работ на Биржевой площади, где обнаружили многочисленные ценные артефакты.

"Понимая важность культурного и исторического наследия, городские власти совместно с экспертами Мосгорнаследия решают, как лучше сохранить и музеефицировать находки. Все артефакты и фрагменты зданий очень важны для понимания истории города. Нужно и показать их москвичам, и сохранить для будущих поколений", — подчеркнули в департаменте. За тем, чтобы работы проводились правильно, а артефакты не разрушались, следят заказчики и подрядчики, департамент культурного наследия и департамент капитального ремонта. Все строительные площадки охраняются.

Сведения об уже известных и новых объектах культурного наследия, границах территорий и зонах охраны размещены на информационном портале открытых данных правительства Москвы "Электронный Атлас".