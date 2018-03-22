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Каток на улице Свободы «ушел на каникулы»
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Каток на улице Свободы «ушел на каникулы» 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
До следующего зимнего сезона закрылся каток с натуральным льдом в парке «Северное Тушино» на улице Свободы.
— Пора проводить зиму, и мы закрываем зимний сезон. Это значит, что катки с натуральным льдом больше не работают. Но скоро в наших парках появятся новые активности для всей семьи. За анонсами можно следить на сайте парка, — отметил пресс-секретарь Евгений Варфоломеев.
Ледовый сезон должен был закрыться 11 марта, но закрывают его только сейчас из-за того, что морозы держались в столичном регионе очень долго.
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