Каток на улице Свободы «ушел на каникулы»

До следующего зимнего сезона закрылся каток с натуральным льдом в парке «Северное Тушино» на улице Свободы.

— Пора проводить зиму, и мы закрываем зимний сезон. Это значит, что катки с натуральным льдом больше не работают. Но скоро в наших парках появятся новые активности для всей семьи. За анонсами можно следить на сайте парка, — отметил пресс-секретарь Евгений Варфоломеев.

Ледовый сезон должен был закрыться 11 марта, но закрывают его только сейчас из-за того, что морозы держались в столичном регионе очень долго.