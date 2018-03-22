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У метро «Селигерская» в Москве в 2021 году появится автостанция и паркинг
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У метро «Селигерская» в Москве в 2021 году появится автостанция и паркинг 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 22 мар — РИА Недвижимость. У метро «Селигерская» в 2021 году появится автостанция и паркинг в составе одного из крупнейших в Москве транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), говорится в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса.
Новый, северный участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро со станциями «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская» открыли в четверг. С вводом участка подземка появилась в столичных районах Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино.
Как указывается в сообщении, полностью завершить строительством ТПУ на базе станции метро «Селигерская» планируется в 2021 году. В состав узла войдет автостанция, обслуживающая междугородние и международные автобусы, паркинг и стоянка такси.
Также в границах транспортного узла планируется построить крупный многофункциональный комплекс с торговой зоной, кинотеатрами, кафе и ресторанами, добавляется в пресс-релизе.
РИА Недвижимость: последние новости
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