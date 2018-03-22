Жилой комплекс с детским садом и торговый центр построят в составе ТПУ «Технопарк»

«Работы по созданию и развитию транспорто-пересадочных узлов ведутся в соответствии с принятой мэром города Сергеем Собяниным программой. ТПУ „Технопарк“ будет организован на базе одноименной станции метрополитена Замоскворецкой линии. Здесь также будет построен жилой комплекс с детским садом на 50 мест и блоком начальных классов на 150 мест. Для хранения личного автотранспорта жителей в составе ЖК предусмотрен паркинг. Также будут организованы отдельно стоящие многоуровневые стоянки на 1 тыс. 241 машиноместо. Помимо этого здесь будет организована благоустроенная территория общего пользования», — приводятся в соообщении слова Ю. Княжевской.

Она отметила, что строительство ТПУ позволит существенно сократить время в пути, а новые пассажирские терминалы обеспечат комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой. «В будущем он обеспечит подход к строящемуся парку развлечений „Остров мечты“, бизнес-центру „Нагатино i-land“ и территории бывшего завода имени И. Лихачева ( ЗИЛ )», — рассказала Ю. Княжевская.

В пресс-службе отметили, что площадь планировки территории составляет 50,14 га. Объекты ТПУ «Технопарк» планируется разместить на участке площадью 32,78 га.

«Здесь планируется строительство многофункционального торгово-делового центра с подземным паркингом площадью 12 тыс. кв. м и других объектов, необходимых жителям прилегающих районов», — пояснила Ю. Княжевская.

В пресс-службе добавили, что кроме того, предусмотрено развитие прилегающей улично-дорожной сети. Будут построены дополнительные развязки и реконструированы отдельные участки дорог.

«Для безопасного передвижения людей организуют надземный пешеходный переход. Сохранят 13-й автобусный парк ГУП «Мосгортранс» и реконструируют существующие автозаправочный станции. Кроме того в рамках реализации проекта проведут реконструкцию участка набережной вдоль проектируемого проезда 4062», — заключили в пресс-службе.