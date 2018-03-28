Столичные власти подписали документ о переводе платежей за капремонт на программу реновации

Соответствующее постановление размещено на сайте мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы подписало документ, разрешающий направить на реновацию жилья средства, которые были собраны на капитальный ремонт жителями домов, вошедших в программу. Соответствующий документ размещен на сайте мэра и правительства Москвы.

— Установить, что взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, включенном в программу реновации жилищного фонда в городе Москве , внесенные собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, используются Московским фондом реновации жилой застройки на цели реализации программы, — говорится в постановлении.

Осенью 2017 года на портал мэрии сообщал, что с 1 августа от взносов на капремонт освобождены те дома, которые вошли в программу.

Программа реновации жилья в Москве была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает снос устаревшего жилья и переселение жителей в новые дома. Реновация коснется более одного миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Первоначально в программу вошли 5144 дома, затем список был расширен.

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