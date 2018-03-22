Власти Москвы огласили список дорог, которые откроются в 2018 году в столице

В текущем году в Москве будет открыто несколько важных новых дорог, в том числе два участка Северо-Восточной хорды, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин

«С 2011 года мы построили больше 670 километров дорог. В основном это сложнейшие инженерные объекты: мосты, тоннели, эстакады. Строить дороги в Москве — это не в чистом поле. Почти спецоперация. Рассказываю, какие новые важные магистрали будут открыты в 2018 году», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Северо-Восточная хорда — участок от шоссе Энтузиастов до Косинской эстакады на МКАД. Всего 12 километров дорог и шесть эстакад, благодаря которым въезд в город станет гораздо проще для десятков тысяч жителей Косино-Ухтомского, Некрасовки и Люберец

Двигаясь по хорде, можно будет свернуть на шоссе Энтузиастов, проспект Буденного и Щелковское шоссе. Новая дорога немного разгрузит Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов и участок МКАД между ними.

«Кроме того, проведем реконструкцию пешеходных переходов у платформ «Вешняки» и «Плющево», чтобы жителям Выхино и Рязанского района было комфортно ходить в Успенский храм и на прогулки в Кусково», — отметил мэр.

Северо-Восточная хорда — участок от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе. Противоположный конец будущей хорды. Почти 11 километров дорог, семь эстакад, путепровод через Октябрьскую железную дорогу и мост через реку Лихоборка.

«Въезжая в город по платной трассе «Москва-Санкт-Петербург», автолюбители смогут напрямую выехать на Дмитровское шоссе, либо свернуть направо — на Северо-Западную хорду. У платформы «НАТИ» будет открыт подземный пешеходный переход», — добавил градоначальник.

Трасса Солнцево — Бутово — Видное , первый этап, насчитывающий 22 километра дорог, девять путепроводов, три тоннеля. Первый участок трассы свяжет Киевское и Калужское шоссе и станет полноценным дублером МКАДа.

«Проект уникален тем, что в створе магистральной автодороги впервые прокладывается наземная ветка метро от «Саларьево» до Коммунарки», — подчеркнул Собянин.

Кроме того, по словам мэра будут открыты новые улице на территории бывшей промзоны ЗИЛ

«Москва прирастет новыми улицами в новом городском районе «Полуостров ЗИЛ». Бульвар Братьев Весниных, набережная Марка Шагала и другие улицы, носящие имена творцов русского авангарда», — заключил он.