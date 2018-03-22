Ещё
Утвержден проект планировки ТПУ «Технопарк»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах

Власти Москвы утвердили проект планировки ТПУ «Технопарк» 

ТАСС 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Правительство Москвы утвердило проект планировки транспортно-пересадочного узла (ТПК) "Технопарк", который обеспечит подход к строящемуся парку развлечений "Остров мечты", бизнес-центру "Нагатино i-land" и территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) . Об этом в четверг сообщает пресс-служба председателя Москомархитектуры.
"Работы по созданию и развитию транспорто-пересадочных узлов ведутся в соответствии с принятой мэром города Сергеем Собяниным программой. ТПУ "Технопарк" будет организован на базе одноименной станции метрополитена Замоскворецкой линии", — цитирует пресс-служба главу Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.
Отмечается, что строительство ТПУ "Технопарк" позволит существенно сократить время в пути, а новые пассажирские терминалы обеспечат комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой. В будущем "Технопарк" обеспечит подход к строящемуся парку развлечений "Остров мечты", бизнес центру "Нагатино i-land" и территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ).
На участке площадью 32,78 га построят многофункциональный торгово-деловой центр с подземным паркингом площадью 12 тыс. кв. метров и другие объекты, необходимые жителям прилегающих районов. В рамках реализации проекта построят дополнительные развязки и реконструируют отдельные участки дорог, организуют новый надземный пешеходный переход.
"Здесь также будет построен жилой комплекс, с детским садом на 50 мест и блоком начальных классов на 150 мест. Для хранения личного автотранспорта жителей в составе ЖК предусмотрен паркинг. Также будут организованы отдельно стоящие многоуровневые стоянки на 1241 машино-место", — пояснила Княжевская.
ТАСС: последние новости
Парки Москвы приглашают горожан встречать весну на танцплощадках Смоленский метромост в Москве украсят архитектурной подсветкой Салатовая ветка московского метро может пополниться двумя новыми станциями уже к 2022 году
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии189
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки98
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию156
Лекарство от рака нашли в неожиданном месте43
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение