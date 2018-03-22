Утвержден проект планировки ТПУ «Технопарк»

Власти Москвы утвердили проект планировки ТПУ «Технопарк»

Отмечается, что строительство ТПУ "Технопарк" позволит существенно сократить время в пути, а новые пассажирские терминалы обеспечат комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой. В будущем "Технопарк" обеспечит подход к строящемуся парку развлечений "Остров мечты", бизнес центру "Нагатино i-land" и территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ).