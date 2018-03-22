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Завершен монтаж пролетных строений эстакады через Большую Академическую улицу в Москве
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Завершен монтаж пролетных строений эстакады через Большую Академическую улицу в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Монтаж металлоконструкций пролетных строений эстакады через Большую Академическую улицу на участке Северо-Восточной хорды завершили в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.
«Завершен монтаж металлоконструкций пролетных строений эстакады через Большую Академическую улицу на участке Северо-Восточной хорды от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе. В настоящее время строители ведут подготовительные работы для бетонирования плиты проезжей части: монтируют опалубку, и устанавливают арматуру будущей бетонной конструкции», — сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Кроме того, на завершающей стадии находится строительство трех эстакадных съездов и моста через реку Лихоборка, замена оконных блоков на шумозащитные в близлежащих домах, подземный пешеходный переход вблизи платформы «НАТИ».
Проектом строительства участка Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе предусмотрено строительство 7,3 километра дорог, семь эстакад съездов и прямого хода, моста через реку Лихоборка, железнодорожного путепровода на соединительной ветке Октябрьской железной дороги, подземного пешеходного перехода у платформы «НАТИ».
Благодаря этому участку улучшатся условия движения транспорта на улично-дорожной сети районов Северного административного округа города Москвы: Головинского, Коптево и Тимирязевского. Полностью работы на участке хорды должны быть завершены в IV квартале 2018 года.
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